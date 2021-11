Nona di campionato per la Primavera biancorossa che calcherà il rettangolo di gioco della Vis Pesaro. Gara non facile sulla carta per i ragazzi di mister Consonni contro i terzi del girone; per loro il relativo vantaggio di una buona condizione grazie al turno di riposo.

Arbitrerà Ferroni di Fermo assieme a Bruno di Macerata e Principi di Ancona.

Il fischio d’inizio è domani alle 15,30 all’impianto supplementare Benelli a Pesaro.

Il programma della 9a di andata del girone B: Teramo-Imolese; Vis Pesaro-Grosseto; Fermana-Viterbese; Lucchese-Olbia (dom. 28/11); riposa Gubbio.

La classifica del girone B: Viterbese 19 punti; Olbia 15; Vis Pesaro 13; Imolese, Gubbio 10; Grosseto 8; Lucchese 6; Teramo 4; Fermana 2.

Turno di sosta generale per Under 17 e Under 15, che rigiocheranno domenica 5 dicembre in casa contro la Carrarese, per l’ottava di andata.

Un weekend senza agonismo anche per gli Under 16, anche loro di nuovi in campo la prima domenica del mese prossimo, per la sesta giornata, contro la Reggiana.

L’articolo PRIMAVERA3, ULTIMA DI ANDATA IN CASA DELLA VIS PESARO proviene da US Grosseto 1912.