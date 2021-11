SETTORE GIOVANILE: GLI UNDER 15 E 17 OSPITANO IL TUSCIA

Settima fatica stagionale per Under 15 e Under 17, che domenica giocheranno rispettivamente alle 11 e alle 15 contro il Monterosi Tuscia. Queste le terne arbitrali: quella tutta livornese composta da Bulgarelli, Conti e Pardini e quella, senese, con Basili, Bolognesi e Pistolesi.

Quinta di campionato per gli Under 16 che giocheranno sul campo dell’Aquila Montevarchi. La terna, aretina, è composta da Norci, Picinotti e Venturi.

Il fischio d’inizio è sempre domenica alle 15 al Comunale Mercatale Valdarno di Montevarchi.

Turno di riposo per la Primavera di mister Consonni, che ripartirà sabato 27 novembre con la trasferta contro la Vis Pesaro.

Il programma:

Under 17: Grosseto-Monterosi Tuscia (7a giornata) domenica ore 15

Under 16: Aquila Montevarchi-Grosseto (5a giornata) domenica ore 15

Under 15: Grosseto-Monterosi Tuscia (7a giornata) domenica ore 11

