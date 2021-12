PRIMAVERA3, SCONFITTA AMARA CON LA LUCCHESE

Finisce con un’amara sconfitta il 2021 della Primavera piegata 1-0 in casa dalla Lucchese. Prima delle ostilità sportive, un omaggio natalizio della squadra locale agli ospiti, che hanno ricevuto un panettone ciascuno. Primo tempo stregato per i biancorossi, che mancano più volte il gol con Perrella e Rotondo, ma clamorose anche due belle parate di Labozzetta su Columbu. Nella ripresa fatale un contropiede, con Calvigioni che spezza gli equilibri al 10’. Il Grosseto continua ad attaccare ma gli avversari gestiscono il vantaggio e il risultato non cambia più.

Prossimo impegno dei ragazzi di mister Consonni è la trasferta del 22 gennaio 2022 contro la Fermana.

GROSSETO: Comi, Falconi (25’ st Begnardi), Mema, Majuri (20’ st Battistoni), Veronesi, Simi, Tiberi (20’ st Cargiolli), Perrella (32’ st Bruni), Rotondo, Di Meglio (25’ st Galli), Columbu. A disposizione: Nadalin, Testa, Loffredo. All. Consonni.

LUCCHESE: Labozzetta, Ababei (32’ st Bonuccelli), Quirini, Nuti (14’ st Fiore), Mati, Lunardi, Bianchi (14’ st Santelli), Gradi, Sinani, Calvigioni, Camaiani (38’ st Mastrogiacomo). A disposizione: Giunti, Bernardeschi, Cateni, Warid, Fiorito, Dinucci, Fruzzetti, Brunco. All. Carruezzo.

ARBITRO: Masi di Pontedera; assistenti Paoli e Lumetta di Piombino.

RETI: 10’ st Calvigioni.

NOTE: ammoniti Veronesi, Mema, Fiore; espulso al 40’ st Simi per proteste.

