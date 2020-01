Il Prato pareggia a Caronno.

Il Prato non va oltre il pareggio contro la Caronnese. Pareggio che consente al Prato di rimanere in testa alla classifica, ma con un solo punto di vantaggio nei confronti della Lucchese.

Nel primo tempo il Prato si fa pericoloso in diverse occasioni: al 10′ ci prova Mariani dalla distanza ad impegnare il portiere di casa, che controlla senza problemi. Al 29′ Giampa’ è a raccogliere un calcio d’angolo battuto da Tomi, ma il suo tiro viene indirizzato fuori. Successivamente al 36′ triangolazione al limite tra Bassano, Tomi e Kouassi. Quest’ultimo manda alto sopra la porta avversaria. Tra il 39′ ed il 45′ ci provano anche Tomi e Banegas a portare in vantaggio la squadra laniera, ma senza successo.

La gara si sblocca al 5′ st con un’azione di Kouassi, che entra nell’area avversaria. La difesa respinge e Fanucchi tira dai 16 metri insaccando in rete. La squadra di casa arriva però al pareggio già al 7′ st grazie alla realizzazione di un calcio di rigore da parte di Corno. Rigore

