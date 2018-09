21.000 abbonamenti al Franchi prima della sfida con l’Udinese

La riapertura della campagna abbonamenti ha confermato il trend positivo con cui si era arrivati alla vittoriosa gara di esordio con il Chievo.

Oggi infatti la Fiorentina ha annunciato di aver raggiunto quota 21.000 abbonati, un risultato probabilmente inatteso dai più nel corso dell’estate.

Nella stessa giornata di oggi ACF Fiorentina ha comunicato di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto , i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Cristoforo al Getafe Club de Futbol.

Pioli intanto ha parlato in sala stampa: “Se siamo la squadra più giovane del campionato, mantenendo i nostri big e prendendo acquisti mirati, è giusto che si dica che la Fiorentina può fare un buon campionato. Sarà una battaglia, comunque. Al centro sportivo abbiamo lavorato benissimo, con la solita serenità e determinazione“. Sul futuro è stato chiaro: “Devo essere bravo a capire le loro condizioni fisiche e mentali, chi è pronto per giocare e che invece è pronto a sostituire. Il segreto è restare con la testa al quotidiano: se ti sei allenato, sarai pronto e concentrato. Per come ci siamo allenati questa settimana, mi aspetto la prestazione: giovedì tutti e 22 i miei giocatori hanno fatto benissimo“.