Fiorentina, l’Europa è possibile

La Fiorentina di Montella ha superato la crisi di inizio campionato e ha iniziato a raccogliere risultati importanti. Le prime prestazioni, escludendo la partita persa col Genoa, avevano dato segnali incoraggianti ma pochi punti. Nelle ultime giornate invece la Viola è riuscita a coniugare un bel gioco con i punti raccolti e ora la classifica è molto più serena.

Il lavoro fatto in estate da Commisso e Pradè ha dato a Montella una squadra molto cambiata rispetto allo scorso anno, con ben 7/11 della formazione tipo completamente rinnovati. Dopo un periodo iniziale di amalgama, i ragazzi di Montella stanno trovando convinzione e bel gioco, e hanno iniziato a entusiasmare il pubblico del Franchi. Ora la panchina del tecnico napoletano non traballa più, e grazie a una ricerca tra i principali books come Betfair, abbiamo visto come la Fiorentina sia favorita dai bookmakers per vincere le prossime gare.

Boateng e Ribery hanno portato classe ed esperienza, con il francese che ha siglato gol e assist importantissimi facendo vedere che è ancora in ottime condizioni. C’è stato poi il rientro importante di Badelj a centrocampo che ha dato geometrie al gioco in fase di impostazione, e infine è stato fondamentale trattenere Chiesa dato che ormai è sotto gli occhi di tutti che stiamo parlando di un fenomeno già pronto e fatto, nonostante la giovane età.

A proposito di giovane età, ci sono dei ragazzi che si stanno mettendo in luce quest’anno, su tutti Sottil e Castrovilli, senza dimenticare Vlahovic che finora ha avuto poco spazio ma che è dotato di grandissime qualità.

Nel complesso la Fiore può crescere ancora e il cammino è in discesa: fondamentale l’amalgama trovata tra “vecchi” e giovani con un mix di esperienza e vitalità che conferiscono qualità molto importanti alla squadra.

Capitolo Montella: dopo un finale di stagione travagliato che ha fatto storcere il naso a molti e un difficile avvio di questo campionato, il mister sembra aver ritrovato la giusta serenità grazie ai risultati arrivati che hanno certamente premiato il lavoro di staff tecnico e giocatori.

La Fiorentina al momento in classifica e si trova a 8 punti, ovvero a solamente due lunghezze dalla zona Europa League, che secondo noi deve essere il vero obiettivo stagionale.

La società recentemente si è espressa dicendo che la Fiorentina sta creando un progetto e che deve lavorare dando il massimo partita per partita, il che è giusto, ma noi riteniamo che la Viola possa dire la sua e non agire da semplice comparsa ma che possa dare fastidio alle big, com’è ad esempio successo contro la Juventus dove si meritava di vincere. Ovviamente ora è presto per dirlo, ma la sensazione è che ci siano i presupposti per fare una buona stagione, ovviamente andando step by step come hanno più volte ripetuto il D.S. Pradè e il Presidente, ma arrivare in Europa League sarebbe un traguardo molto bello, e secondo noi fattibile.

Le prossime sfide ci diranno quale sarà la reale dimensione della Fiorentina, ma l’idea che ci siamo fatti è che Commisso sia venuto qui con in mente il raggiungimento di traguardi importanti, da raggiungere passo dopo passo.