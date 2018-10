Frosinone-Empoli 3-3

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello (81’ Gori), Molinaro; Campbell (65’ Vloet), Ciano; Ciofani (85’ Pinamonti). All. LongoA disposizione: Bardi, Ghiglione, Soddimo, Brighenti, Cassata, Salamon, Besea, Beghetto, Crisetig. EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli (78’ Pasqual); Acquah, Capezzi (65’ Bennacer), Krunic; Zajc (65’ Ucan); Caputo, La Gumina. All. AndreazzoliA disposizione: Terracciano, Saro; Brighi, Traore, Jakupovic, Untersee, Marcjanik, Rasmussen, MrazARBITRO: Daniele Orsato di Schio (Manganelli-Vivenzi; Manganiello; Sacchi-Del Giovane)MARCATORI: 8’ aut. Silvestre, 32’ Zajc, 47’ Silvestre, 54’(r), 63’ Ciofani, 79’ UcanAMMONITI: Zajc, Maietta, Bennacer, Molinaro, CianoLunch match allo Stirpe, con gli azzurri ospiti del Frosinone. Andreazzoli sceglie Provedel tra i pali e il 4-3-1-2 come modulo di p