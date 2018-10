Italia-Ucraina è in programma questa sera – come amichevole internazionale – allo stadio Marassi di Genova. Il calcio d’inizio è previsto alle 20.45.

Italia-Ucraina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD, visibili anche in streaming da computer, tablet e smartphone (iPhone, Android e Windows Phone) tramite l’applicazione dedicata per ogni singola piattaforma e il sito di Rai Play, raggiungibile da qui.