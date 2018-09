Robur Siena comunica che “Quando una squadra diventa una città è più difficile batterla”, campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019, è prolungata e quindi non termina più nella giornata di domani, come annunciato precedentemente. Le vendite rimarranno aperte fino al primo impegno ufficiale in campionato che si disputerà allo stadio Artemio Franchi.

Per tutte le info è possibile visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale https://robursiena.it/abbonamenti-2018-19/