Termina il rapporto con Osti. Alessio Butini nuovo segretario generale

Robur Siena SpA ringrazia il segretario generale Stefano Osti per la passione, l’impegno profuso e la grande professionalità che hanno caratterizzato il suo lavoro in questi anni. Augurando a Stefano le migliori fortune per il futuro, la società bianconera annuncia che il ruolo di segretario generale sarà ricoperto da Alessio Butini, già segretario sportivo nelle ultime tre stagioni e formatosi al suo fianco in tre importanti anni di collaborazione.

