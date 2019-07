Il neo acquisto della Robur, Simone Bentivoglio, ha parlato a margine dell’allenamento congiunto con la Sangiustese: “Sono molto contento di essere qua, nelle scorse settimane sono stato in contatto con il direttore e poi con il mister, che già conoscevo. Sono stato molto felice di accettare l’offerta e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Spero di dare una mano dal punto di vista dell’esperienza, mettendo grande entusiasmo e passione per ottenere il massimo del risultato. Con i compagni mi sono trovato subito benissimo, ho iniziato a lavorare ieri. Dobbiamo vincere il maggior numero possibile di partire, creando un grande gruppo: dobbiamo cercare di stare là davanti, sarebbe un sogno tornare in serie B. Il mister sotto il profilo umano è una bravissima persona ed è un grande allenatore in campo, sicuramente faremo grandi cose. I miei precedenti con il Siena? C’ho giocato contro in serie A, mi ricordo che non era andata molto bene, il Siena ha sempre avuto ottime squadre, è sempre stata molto dura affrontarlo. Il numero? Mi piacerebbe tenere il 7 ma non è un problema”.

L’articolo Bentivoglio: “Vincere il più possibile e creare un bel gruppo” sembra essere il primo su Robur Siena.