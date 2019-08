“In una città bianconera, vieni a far parte della nostra squadra”: riparte il “Walk about, Robur”

Anche per questa stagione sportiva 2019/2020, visto il grande successo dello scorso anno, i bambini/e – ragazzi/e dai 5 ai 12 anni potranno essere protagonisti nelle partite casalinghe della ROBUR SIENA e partecipare contestualmente al progetto “WALK ABOUT, ROBUR”.

“In una città bianconera, vieni a far parte della nostra squadra” è il titolo dell’iniziativa che anche per questo campionato è stata realizzata dal nostro addetto agli arbitri Fabrizio Ernetti: i partecipanti accompagneranno la terna arbitrale portando il pallone al centro del terreno di gioco, e potranno visitare lo Stadio “A. FRANCHI” con una nostra guida in cui i bambini entreranno a pieno titolo nel mondo ROBUR SIENA. Un modo per avvicinare le famiglie alla società e sensibilizzare tutti alla conoscenza e al rispetto delle regole del gioco del calcio così come nella vita quotidiana. L’iniziativa prenderà il via entro il mese Settembre, e per poter aderire è necessario scrivere all’indirizzo info@robursiena.net specificando nell’oggetto “Adesione iniziativa – In una città bianconera, vieni a far parte della nostra squadra” e comunicando nome, cognome, luogo e data di nascita dei ragazzi e dei genitori/accompagnatori che parteciperanno la domenica della gara, alla nostra iniziativa (è gradito anche l’inserimento di un recapito telefonico).

