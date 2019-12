Mister Alessandro Dal Canto ha presentato in conferenza stampa la partita di domenica in trasferta con il Novara:

“Resta il dispiacere perchè la Coppa Italia era una competizione a cui tenevamo e siamo arrivati ad un passo dalla semifinale, pero’ abbiamo giocato una partita a viso aperto ed è stata una gara equilibrata. Durante la settimana tentiamo di limare quello che possiamo, con il lavoro e con l’attenzione, è una squadra che lavora come un mulo e si sforza di fare quello che deve, poi ci sono caratteristiche su cui puoi incidere ed altre no. Il Novara? Secondo me sta bene, ha fatto un cammino simile al nostro e ha una squadra simile alla nostra, lotterà con noi per il miglior piazzamento possibile ai playoff, mi aspetto una gara equilibrata e tirata, andiamo su un campo difficile. La squadra ha fatto il cammino che doveva fare, ha avuto qualche battuta d’arresto di troppo in casa pero’ nessuno si aspettava sette vittorie fuori casa: il cammino è buono, poi ci sono delle sorprese come Renate e Pontedera che non si aspettava nessuno, il campionato pero’ finisce a maggio e nel girone di ritorno di solito emergono le squadre con forza e caratura, speriamo di essere tra quelle”.

L’articolo Dal Canto: “Novara campo difficile, mi aspetto una partita tirata” sembra essere il primo su Robur Siena.