Vittoria per l’Under 17, pareggio per l’Under 15 e Under 13. Sconfitte per Under 16 e Under 14

Vittoria in trasferta per i ragazzi dell’Under 17 di mister Gill Voria contro la Vis Pesaro con il risultato di 0-1, in gol per i bianconeri Morosi. Il tabellino:

VIS PESARO: Piersanti, Pizzagalli, Masullo, Magi (35’st Ressetti), Orefice (19’st Bezzaccheri), Nardini (1’st Sema), Paduano, Galeazzi, Ciaroni (19’st Cambrini), Brisigotti, Lucciarini (11’st Di Palo). All. Galloppa a disp: Elezaj, Nisi, Rulli, Bracci.

ROBUR SIENA: Boraschi, Morosi, Tiberi, Larosa, Hoxhaj, Sisinni, Perrella (40’st Danielli), Ademi (20’st Barontini M.), Hodza (20’st Cl io emente), Scali (40’st Sarno), Tozzato (1’st Barontini P.). All. Voria a disp: Filippis, Malafronte, Sinani.

Arbitro: Denti di Pesaro

Assistenti: Amorello e Cordelia di Pesaro

Ammoniti: Cambrini, Sisinni, Clemente

Marcatori: Morosi 16’pt

Sconfitta in casa contro la Alma Fano per i ragazzi dell’Under 16 di Mister Alessandro Signorini con il risultato di 0-6. Il tabellino:

ROBUR SIENA: Viti, Casini C., Sonnini, Vario (int. Galli), Veronesi, Simi (22’pt Moruzzi), Casini V. (64’st Iasparrone, Dema, Ricciotti (50’st Bifini), Hagbe, Bonechi. All. Signorini a disp: Trapassi, De Angelis.

ALMA FANO: Raimondi, Manivelli (int. Pedini), Fossi (59’st Citarelli), Malshi, Riggioni, Brunetti, Spaccazzocchi (84’st Panbianchi), Fagioli (51’st Catalani), Esposito (51’st Venarucci), Boccia (59’st Rossi), Fraternale. All. Brocchini a disp: Azzolini

Arbitro: Sassoli di Arezzo

Assistenti: Saia A. e Saia D. di Arezzo

Marcatori: Esposito 35’pt, Boccia 41’st, Venarucci 56’st e 78’st, Fraternale 58’st e 68’st,

Pareggio in trasferta per i ragazzi dell’Under 15 di mister Gianni Maestrini con il risultato di 1-1, in gol per i bianconeri De Dominicis. Il tabellino:

VIS PESARO: Frati (49’st Petrucci), Nicolini (49’st Marinelli), Pemberton (58’st Gaudenzi), Ugolini, Agostini, Scutaru, Verde (int. Filippucci), Ricci (49’st Cantisani), Fiorani (64’st Barozan), Innocenti (int. Monceri), Mele. All. Varriale a disp: Casoli, Ciccorilli.

ROBUR SIENA: Pignattai, Amadii (68’st Fineschi), Batoni, Forconi, Pugliese, Cataldo (49’st Pecciarini), Seri (65’st Volentieri), Badii (49’st Pecci), De Dominicis, Pasqualetti, Hilla (int. Tatini). All. Maestrini a disp: Nadalin, Rinaldi.

Arbitro: Lanzetta di Pesaro

Assistenti: Ballardini di Macerata e Carnevali di Jesi

Marcatori: Fiorani 5’pt e De Dominicis 38’pt

Sconfitta in casa con il risultato di 0-2 per i ragazzi dell’Under 14 di mister Leonardo Pericoli contro il Pontedera. Il tabellino:

ROBUR SIENA: De Lucia, Radice (47’st Bonechi), Bruni (58’st Senni), Calabró, Suplja (55’st Bonadonna), Cipollini (47’st Peruzzi), Cruciani (35’pt Tanganelli), Parri (35’pt Repola), Malcangio, Teodorani, Biliotti (35’pt Guadagnoli). All. Pericoli a disp: Gambelli, Boduri.

PONTEDERA: Rossini, Castelli (58’st Hognogi), Zanatta, Rosati, Scozzari, Santini L. (70’st Fiore), Terrosi (42’pt Santini S.), Papi, Carbonell, Bicchierini (60’st Vitillo), Colzi (50’st Riccomi). All. Creanza a disp: Fallacara, Vannuzzi.

Ammoniti: Peruzzi, Rossini

Marcatori: Carbonell 34’pt e Bicchierini 60’st

L’Under 13 di mister Giuseppe Panarelli infine ha giocato in casa con la Pistoiese. Il primo tempo è terminato 0-0, il secondo tempo 1-0 per gli arancioni ed il terzo tempo 1-0 per i bianconeri. I giochi di abilità sono terminati 18 a 18.











