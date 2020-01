Berretti: Robur Siena-Olbia 2-3

Sconfitta in casa 2-3 per la Berretti di mister Stefano Argilli contro l’Olbia, in gol per i bianconeri Rimedio (doppietta) il tabellino:

ROBUR SIENA: Petrucci, Busini, Seazzu (Del Grosso), Abazi, Chiti, Hoxaj, Sestini (Arigo), Rimedio, Cioni (Mazzei), Discepolo, Ciravegna (Del Grosso). All. Argilli a disp: Marcocci, Polaceni, Borgognoni, Tiberi.

OLBIA: Achenza, Ravaglia, Secci, Marroni, Putzu, Ciaddu, Cano, Di Paolo, Scanu (Pinna), Occhioni, Floris. All. Mingioni a disp: Barone, Canu, Fideli, Asara, Chessa, Demurtas

Arbitro: Papi di Prato

Assistenti: Liberatori di Arezzo e Ponetti di Firenze

Espulsi: Sestini, Argilli, Arigó (Fine partita)

Marcatori: Rimedio 5’st e 31’st, Di Paolo 37’pt, Pinna 46’st, Canu 48’st

