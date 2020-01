Vittorie per Under 17 e Under 15, pareggio per Under 16. Sconfitte per Under 14 e Under 13

Vittoria per l’under 17 di mister Gill Voria contro la Carrarese con il risultato di 2-1, in gol per i bianconeri Clemente, Tozzato. Il tabellino

ROBUR SIENA: Filippis, Basilicata, Barontini P., Tiberi, Hoxhaj (15’st Ademi), Sisinni, Hodza (1’st Morosi), Scali (15’st Tozzato), Clemente (29’st Sinani), Barontini P. (15’st Danielli), Perrella (35’st La Rosa). All. Voria a disp: Borraschi, Malafronte.

CARRARESE: Gatti, Branca (30’pt Baldecchi), Scaletti (10’st Orsi), Falanga, Tognocchi (10’st Grassi)(36’st Guidi), Guelfi, Berti (30’st Fruzzecchi), Bianchi, Tonelli, Smecca, Bigini. All. Spallanzzani a disp: Paita, Villa, Castronovo

Arbitro: Lazzeri di Arezzo

Ammoniti: Tiberi (doppia), Hoxhaj, Scali, Danielli,Bigini

Espulsi: Tiberi

Marcatori: Clemente 9’pt, Smecca 20’st, Tozzato 39’st

Pareggio per l’under 16 di mister Alessandro Signorini contro la Ternana con il risultato di 1-1, in gol per i bianconeri Pomi. Il tabellino:

ROBUR SIENA: Viti, Casini C., Sonnini (64’st Moruzzi), Barbera, Ionescu, Simi (30’pt Veronesi), Casini V., Dema, Bifini (64’st Ricciotti), Pomi, Bonechi (int. Iasparrone). All. Signorini a disp: Nadalin, Vario, De Angelis, Galli.

TERNANA: Cutolo, Mannucci, Pagliari, Mecarini, Vecazi, Natali, Marietti (64’st Costantini), Perotti (48’st Parente), Capotonto (64’st Quirino), Ferrara (48’st Solfaroli), Persia. All. Manni a disp: Duzi, Toma, Proietti.

Arbitro: Renzoni di Arezzo

Ammoniti: Barbera, Pomi, Pagliari

Marcatori: Pomi 45’st, Solfaroli 60’st

Vittoria per 3-2 contro la Carrarese per i ragazzi dell’under 15 di mister Gianni Maestrini, in gol per i bianconeri Pasqualetti, Tatini e Batoni. Il tabellino:

ROBUR SIENA: Pignattai, Forconi, Batoni, Tatini, Pugliese (55’st Cataldo), Pasqualetti, Hilla (67’st Pecci), Badii (46’st Amadii), De Dominicis, Seri (67’st Rinaldi), Teodorani. All. Maestrini a disp: De Lucia, Pecciarini, Pecci, Volentieri.

CARRARESE: Ragonesi, Scuto, Zeka, Faconti, Bonafede, Negri (46’st Carpentieri), Bologna (67’st Giovannoni), Pucci, Folcarelli, Cacciatori, Gentili. All. Mazzanti a disp: Iacob, Dell’Amico, Pasquini, Zaccagna.

Arbitro: Tagliavia di Arezzo

Ammoniti:Tatini, Pucci

Marcatori: Pasqualetti 18’pt, Tatini 34’pt, Batoni 63’st, Bologna 29’pt, Folcarelli 47’st

Sconfitta per 0-3 nel derby contro la Fiorentina B. per l’under 14 di mister Leonardo Pericoli. Il tabellino:

ROBUR SIENA: De Lucia, Pescucci (50’st Bonadonna), Bruni (25’pt Repola), Calabró (41’pt Radice), Suplja (43’pt Biliotti), Bonechi, Mannucci (52’st Cruciani), Parri (45’st Bove), Guadagnoli, Tanganelli (50’st Peruzzi), Senni. All. Pericoli a disp: Carli, Cipollini.

FIORENTINA B.: Messina (35’pt Castelletti), Larosa, Ivaldi (45’st Rossi L.), Paolieri, Rossi J., Cuomo, D’Amato (47’st Pierucci), Eldib, Galassi, Dini (35’st Martini), Gianneschi. All. Del Sorbo a disp: Leonardelli

Arbitro: Basili di Siena

Ammoniti: Bonechi, Eldib

Marcatori: Dini al 17’pt, Paolieri al 25’pt, Galassi al 58’st

L’under 13 di Giuseppe Panarelli impegnata contro i pari età dell’Empoli.

PRIMO TEMPO:0-0

SECONDO TEMPO:1-1

TERZO TEMPO:1-0

GIOCHI D'ABILITA:25-5















