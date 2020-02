Continua la serie positiva della Juniores laniera.

Il Prato continua a vincere anche in trasferta. Quest’oggi battendo per 2 ad 1 il Mezzarola si conferma al secondo posto, in coabitazione con lo Scandicci, ad una lunghezza dal capolista Grassina.

AC PratoCecconi, Gamberucci, Pulizia, Riggio, Maggini, Biancalani, Niang, Casati, Adragna, Rudalli, Del Greco.A disposizione: Sammarco, Checchi, Hoxha, Cipriani, Sanginetto, Passeri, Dema.Allenator: Mr. Innocenti.

Reti: 39′ Del Greco (P), 52′ Niang (P), 80′ Lipparini (M).