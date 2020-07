La società comunica di aver ingaggiato per la stagione 2020/2021 il calciatore classe ’88 Daniele Melandri. L’attaccante, in forza al Chieri Calcio nella passata stagione, vanta oltre 120 gol fra Lega Pro e serie D. A Daniele un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura con i colori biancazzurri.