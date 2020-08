Si comunica la sottoscrizione di un accordo biennale con Matteo Calamai, classe ’91.Centrocampista fiorentino, cresciuto nel settore giovanile viola, ha esordito nel campionato di serie C nella stagione 2010/11 con la maglia del Viareggio, collezionando 12 presenze ed una rete. Vanta 234 presenze e 12 reti fra serie C e Lega Pro.Nella stagione 2017/18, al termine di una incredibile cavalcata, conquista con la maglia del Cosenza Calcio la finale play off di Lega Pro contro il Siena, che vede i calabresi vittoriosi per 3-1. Risultato che riporterà la compagnie bruzia in serie cadetta dopo 15 anni d’assenza.Nella prima parte della scorsa stagione ha vestito la maglia dell’AZ Picerni prima di vestire, da gennaio, la maglia del Rimini Calcio.A Matteo Calamai un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura con i colori biancazzurri.