Fiorentina allo stadio di Empoli? “Anche no”, parola di azzurri

La decisione di dove far giocare la Fiorentina durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi divide non solo gli addetti ai lavori, ma anche i tifosi.

L’idea di far giocare la squadra viola a Empoli sembra essere la più probabile, ma la tifoseria empolese non sembra gradire molto l’idea. Athos Bagnoli, storico presidente dell’Unione Club Azzurri, ha infatti sottolineato come non si debba sottovalutare la rivalità tra empolesi e fiorentini, nonché la storia del club azzurro e l’identità dei propri tifosi.

Gran parte dei comuni che potrebbero ospitare la #Fiorentina andranno ad elezioni la prossima primavera. Il rischio è che, anche fuori Firenze, la questione 'stadio provvisorio' diventi oggetto di campagna elettorale come ho detto stamani a @RadioFiViola https://t.co/yoOJLh0JgT — Andrea Trapani (@andtrap) March 27, 2023

In un ideale referendum sulla volontà di ospitare la Fiorentina, il tifo empolese voterebbe quindi “no”. Oltre a questioni logistiche e di spesa per il comune, c’è anche la questione dell’odio sportivo tra le due squadre, con anni di bonarie prese in giro coi cugini. La situazione rimane incerta, ma è chiaro che la scelta di far giocare la Fiorentina ad Empoli non sarà accolta a braccia aperte dalla tifoseria locale.