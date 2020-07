Al Franchi non si segna, 0-0 tra Fiorentina e Cagliari

Un gol annullato a Simeone, un palo interno di Duncan e due belle parate su Nandez, oltre alle azioni nel finale che avrebbero potuto portare i viola alla vittoria non bastano. La palla non entra e alla fine l’iniziale zero a zero è anche il risultato finale.

Una partita in cui il unico verdo piacere è vedere in campo gente come Naingollan e Franck, gente che mette la passione al centro di tutto. Il contrario di Federico Chiesa che proprio non riesce a incidere e dopo 45′ va a far la doccia. Tra partenze dalla panchina e sostituzioni precoci non è un gran periodo per il fantasista viola che sembra lontanissimo dalle prestazioni di un tempo.

Alla fine, brutto a dirsi, ma la Fiorentina fa un altro piccolo passo in avanti verso la salvezza. Ma questo è il dato che conta. Almeno quest’anno.