Decidono l’autorete di Lyanco sul tiro di Kouame e il gol di Cutrone. Belotti manca il record di Ossola, si ferma a sette reti consecutive.

Tre punti che hanno cambiato cambiare la situazione per questa stagione in casa gigliata. Il successo dei viola ha segnato il primo (e unico) traguardo di questa stagione in una ga gara che sorride a Iachini già nelle prime battute: i padroni di casa trovano il vantaggio in apertura grazie all’autorete di Lyanco con la complicità di Kouamè che ubriaca la difesa ospite per poi lasciar carambolare la sfera sul corpo del diretto marcatore che accorreva per tentare di arginarlo. Proprio l’ivoriano è fra i più positivi del primo tempo, protagonista di molti spunti con il sostegno di Franck Ribery e Federico Chiesa. Notevole anche una conclusione di Castrovilli che ha provato a beffare i granata dalla distanza, tentativo fuori non di molto. Torino, invece, che non molla e prova a venir fuori con Belotti: le sue fiammate tengono vivo il Toro nei primi 45′ di gara. All’intervallo decide l’autorete di Lyanco. 1-0 il risultato dopo la prima frazione di gioco.

ACF Fiorentina: Terracciano, Milenkovic, Pezzella (C), Caceres, Lirola, Pulgar, Castrovilli, Ghezzal, Chiesa, Ribery, Kouame. A disposizione: Brancolini, Igor, Badelj, Sottil, Cecherini, Agudelo, Venuti, Vlahovic, Dalbert, Cutrone, Duncan, Terzic. Allenatore Mister Iachini.

Torino: Sirigu, De Silvestri, Lyanco, Nkoulou, Bremer, Aina, Lukic, Meite, Berenguer, Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Ansaldi, Singo, Greco, Edera, Millico, Verdi, Ghazoini, Celesia, Adopo, Rincon. Allenatore Mister Longo.