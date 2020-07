Poker nel derby dell’Appennino, Chiesa si porta a casa il pallone in una serata perfetta

Nella serata in cui il genio di Ribery è in tribuna, tocca a Federico Chiesa tornare ad essere la superstar dei viola.

Succede tutto nella ripresa con l’attaccante che chiude la contesa nei primi 15’ andando a segnare una tripletta che lo porta, assieme al padre, nell’Olimpo dei giocatori padre-figlio di aver segnato tre reti in Serie A (assieme a loro solo i Mazzola, ndr).



Ripresa senza cambi e con un protagonista assoluto. Federico Chiesa. Al secondo tentativo arriva il gol: assist di Dalbert, tiro da centro area deviato nettamente da Medel e palla in rete. Gioia ribadita poco dopo: caparbia azione personale e di nuovo rete. Il doppio svantaggio spezza definitivamente la squadra di Sinisa che, in mischia con un destro potente, subisce il terzo gol con Milenkovic. Finisce con il decimo gol in campionato di Chiesa, bellissimo, con tanto di abbraccio proprio a Ribery in tribuna.

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano, Milenkovic, Pezzella (C), Caceres, Venuti, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Ghezzal, Chiesa, Cutrone

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Corbo, Danilo, Denswil; Dominguez, Medel, Soriano; Orsolini, Barrow, Sansone.