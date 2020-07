Una vittoria nelle ultime 7 partite, gli score della Fiorentina prima della sfida con l’Hellas

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A (4 pareggi, 2 sconfitte), con il pareggio contro il Cagliari nel turno infrasettimanale (0-0) che ha fermato una sequenza di quattro partite che avevano visto entrambe le squadre riuscire a segnare.

I gol nel finale sono però un tema ricorrente, dato che più di un terzo (27) degli 80 gol nelle partite della Fiorentina sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco.

Solo sei delle 16 partite casalinghe della Fiorentina hanno visto più di 2,5 gol, e questo nonostante dieci di quelle partite abbiano visto entrambe le squadre riuscire a segnare — incluse sei delle ultime nove. Frugale in attacco, la Fiorentina ha segnato meno di 1,5 gol nelle ultime 13 partite casalinghe di SA, con tre di esse in cui non ha segnato affatto.

L’Hellas Verona l’ultima volta ha mantenuto l’Inter su un pareggio per 2-2, ma ha comunque vinto solo una delle ultime cinque partite (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte). Tre di queste partite hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare e più di 3,5 gol totali (a partita), mentre il Verona ha perso le altre due col risultato di 2-0. Inoltre, tre delle ultime quattro partite del Verona hanno visto più di 2,5 gol nel corso del secondo tempo.



La squadra ospite è senza vittorie da sette trasferte di campionato (5 pareggi, 2 sconfitte), con quattro delle ultime cinque che erano rimaste sullo 0-0 alla fine del primo tempo. Tuttavia, mentre il Verona non ha subìto gol nei primi 15 minuti delle trasferte di SA finora, ha avuto problemi più avanti, subendo sette (36,84%) dei suoi 19 gol in trasferta dopo il 75° minuto di gioco.

Giocatori da tenere d’occhio: Patrick Cutrone ha segnato l’unico gol della Fiorentina nell’arco delle ultime due partite casalinghe — entrambi i suoi gol ufficiali stagionali per la Fiorentina sono arrivati in casa. Tutti e tre i gol di Darko Lazović (VER) in SA finora sono stati gol di apertura.

Statistiche: otto delle 20 partite vinte/perse dalla Fiorentina in SA (40%) sono terminate con un risultato finale di 2-1 per una o l’altra squadra.

C’è stato un solo rigore nell’arco delle ultime otto trasferte del Verona in Serie A

Le partite della Fiorentina in SA dopo il lockdown hanno visto una media di 7,2 cartellini gialli a partita.

