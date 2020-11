Montiel porta i viola agli ottavi di Coppa Italia

Viola in campo subito aggressiva. Dopo 5′ il primo tiro è di Vlahovic al termine di una bella azione manovrata. Para a terra Musso.

L’Udinese prova a trovare ampiezza di gioco i viola chiudono gli spazi e riescono spesso a ripartire. Alla mezz’ora Amrabat ci prova da fuori, senza inquadrare lo specchio. Grande pressione di Vlahovic al 36′ che recupera palla alla difesa friulana si accentra e calcia con palla di poco alta.

Nessun cambio ad inizio ripresa, subito pericolosa l’Udinese con Forrestieri, para Terracciano. Viola che provano a schiacciare l’Udinese nella propria metà campo, padroni di casa pericolosi con una ripartenza di De Pol che calcia di poco fuori dallo specchio al 6′. Al 14′ cambio viola dentro Eysseric al posto di Kouame. Occasione per Pezzella che vola a deviare la punizione di Pulgar al 21′ ma Musso para in due tempi. Un minuto dopo proprio il capitano lascia il campo a Igor. I viola cercano con insistenza di aprire gli spazi nella difesa di casa e inseriscono anche Lirola per Borja Valero al 35′. I viola spingono fino ai minuti di recupero ma le conclusioni di Biraghi e Vlahovic non hanno fortuna. Si va ai supplementari.

Cutrone per Vlahovic il cambio ad inizio della mezz’ora di over time. I viola sono in partita e arrivano più volte nell’area avversario dopo una buona costruzione di gioco, ma l’Udinese riesce sempre a chiudere prima della conclusione a rete. Entra Montiel per Caceres, Lirola si abbassa sulla linea dei difensori. Cutrone tiene bene una palla al 7′ del secondo supplementare, tocca per Montiel che in corsa di sinistro mette in rete. Esplode la gioia di tutta la squadra viola.