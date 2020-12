Fiorentina Pack per rimanere sempre connesso… alla tua squadra del cuore!

L’importanza di una buona connessione è sempre più necessaria, in particolare per chi segue assiduamente il campionato e le novità provenienti dal campo. Tante piazze sono molto calde e particolarmente attente a ogni novità nel settore. In casa viola, negli ultimi anni, si è consolidata una partnership che viene da lontano e che coniuga al meglio il mondo del calcio a quello della connettività.

In questo senso si può affermare che, a Firenze, Linkem è diventata di casa: a partire dalla stagione 2018/2019, infatti, Linkem orgogliosamente supporta il settore giovanile dell’ACF Fiorentina in qualità di Partner of the Future e Connecting Partner. L’attenzione verso i campioni del futuro e le loro famiglie è un tema centrale nella strategia di interazione di Linkem con il territorio toscano, basata sulla valorizzazione del territorio stesso e dei talenti locali. A supporto di ciò, Linkem ha realizzato delle offerte speciali dedicate proprio ai tifosi viola, concorsi e iniziative di visibilità sia allo Stadio Artemio Franchi che al centro sportivo, permettendo ai propri clienti di vivere esperienze indimenticabili.

Anche in questo periodo “forzato” a casa i tifosi viola possono usufruire dei vantaggi di questa partnership. Da questa stagione 2020/2021, infatti, è arrivata una grande novità frutto del pluriennale accordo tra Linkem e ACF Fiorentina: FIORENTINA PACK.

Cosa è? E’ un esclusivo prodotto per la connettività da casa che permette ai tifosi viola di restare connessi alla squadra del cuore e di continuare a seguire i propri idoli viola letteralmente anche dal proprio divano.

Come funziona? Il Fiorentina Pack permette agli utenti di navigare con la connessione Internet Linkem senza limiti e senza linea fissa a soli 19,90€ al mese iva inclusa per il primo anno nonché di ricevere a casa l’esclusivo welcome kit con merchandising ufficiale ACF e di entrare nell’ecosistema Fiorentina Pack che permetterà loro di ricevere contenuti digitali esclusivi realizzati ad hoc dal Club, nonché avere la possibilità di partecipare a contest dedicati.

Riassumendo. A chi è rivolto:? A tutti i tifosi viola di Firenze e di tutta la Toscana, che possono già scegliere il Fiorentina pack fino al 31 dicembre.

Il Fiorentina Pack è composto da:

Connessione Internet Linkem senza limiti e senza linea fissa, con attivazione veloce e Assistenza Prime inclusa (gratis)

Installazione rapida

Sconto sul contributo di attivazione da 100€ a 49€

Welcome kit ACF Fiorentina: Sacca running viola con logo Joint Linkem/ACF, Sciarpa, Penna e Notebook dell’ACF Fiorentina

Contenuti digitali inviati in esclusiva a tutti i clienti Fiorentina Pack e la possibilità di partecipare a contest dedicati della tua squadra del cuore

Chi è Linkem?

Linkem S.P.A. è l’operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless. Presente sul mercato dal 2001, Linkem offre servizi Internet a banda ultralarga a famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale grazie alla sua rete proprietaria basata su tecnologia Fixed Wireless Access (FWA), nonché installazioni punto-punto simmetriche e garantite dedicate al mondo business e pubbliche amministrazioni. Linkem è impegnata nella creazione di valore per i clienti e per i territori in cui opera grazie alla costante evoluzione della rete in termini di capacità e in ottica di transizione al 5G.

Linkem offre un servizio di navigazione internet veloce, senza fili, senza linea fissa e senza limiti.