Daniele Pradè dopo il 6-0: “Tifosi e Presidente che non meritano questo”

Dopo Cesare Prandelli ha parlato anche Daniele Pradè , Direttore Sportivo della Fiorentina, al termine della gara con il Napoli: “Chiedo scusa a tutti. Tifosi e Presidente che non meritano questo. Umiliante è l’unico termine che mi viene in mente. Non me lo aspettavo dopo le ultime prestazioni. Ora serve solo calma.

Da responsabile dell’area tecnica sono il primo a dovere essere messo in discussione, ma ci sono 20 partite da giocare e dobbiamo farlo lasciando la vita sul campo.

Tutti noi, calciatori e Società, abbiamo il dovere di fare ogni sforzo possibile per rimediare alla figuraccia di oggi e ripartire da subito con il giusto atteggiamento”.

