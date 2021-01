Pro Vercelli – Carrarese 3-1, mister Baldini: “Non possiamo negare la difficoltà del momento”

Al termine della gara Pro-Vercelli-Carrarese conclusasi sul risultato di 3-1, dalla sala stampa dello Stadio Comunale” S. Piola” di Vercelli, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini : “La Carrarese e’ scesa in campo con piu’ di qualche defezione ma ha cercato di fare necessita’ virtu’.

Lo spirito e l’approccio sono stati anche apprezzabili, allo svantaggio abbiamo immediatamente risposto con il pari di Pavone.



La partita e’ stata aperta, siamo rimasti dentro la sfida fino alla fine ed e’ aspetto che deve confortarci, almeno questo, in vista del futuro.

Anche I nuovi sono stati buttati nella mischia e hanno dato subito riposte positive.

Non possiamo negare la difficolta’ del momento, ci sono molte circostanze che ci sono sfavorevoli ma sapremo uscirne perche’ sappiamo che siamo un gruppo che e’ compatto e non vuole mollare.

In fasi come queste non serve dire nulla di particolare ma solo lavorare e ritornare , prima possibile, al completo con piu’ effettivi possibili”

