Piano strategico per Campi Bisenzio, incontro a Palazzo Vecchio tra il presidente della Regione Giani, il sindaco metropolitano e di Firenze Nardella e il sindaco di Campi sui grandi progetti di sviluppo dell’area ovest della Città metropolitana

Già ieri il Sindaco Fossi aveva raccontato il suo incontro con Rocco Commisso: “Con la Fiorentina abbiamo ripreso oggi la discussione sull’ipotesi di stadio a Campi; ci rivedremo a breve per lavorare insieme al progetto. Nel frattempo domani (oggi, ndr) ci incontreremo con Giani e Nardella: servono confronto e collaborazione tra tutte le istituzioni. Col Sindaco di Firenze lo avevamo ribadito qualche settimana fa, individuando il Franchi come priorità ma garantendo disponibilità all’opzione Campi. Le istituzioni devono lavorare insieme per far prevalere l’interesse pubblico e attrarre investimenti. La tramvia ha dimostrato come lavorare insieme porti risultati importanti; vogliamo che sia lo stesso sullo stadio”.

Le amministrazioni di Firenze e Campi Bisenzio hanno sempre lavorato insieme e nel comune interesse dello sviluppo dell’area ovest della città metropolitana. Per questo si ribadisce la volontà di condividere con la Regione un progetto di sviluppo nell’interesse dei cittadini di Campi e dell’area metropolitana.

Questi i punti principali emersi nell’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Vecchio.

1) Il Presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco Metropolitano e di Firenze Dario Nardella, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, hanno stabilito di lavorare ad un piano strategico di sviluppo per la città di Campi Bisenzio nel contesto dell’area Firenze – Prato, che riguarderà:

• la realizzazione del lotto 2 della linea Tramvia n.4 (Stazione Leopolda);

• la realizzazione della metrotramvia Peretola – Pecci con fermata prevista di interconnessione presso l’area Gigli;

• la realizzazione di un collegamento “spola” di trasporto pubblico “Pistoiese – Osmannoro” per collegare il parcheggio scambiatore Osmannoro di Autostrade, in via di realizzazione, con l’abitato di Campi e il sistema tramviario;

• lo sviluppo e la qualificazione del polo dei “Gigli”;

• la realizzazione del polo scolastico per il nuovo Istituto Superiore nella zona via Palagetta;

• la realizzazione della rete di ciclopiste collegata alla super-ciclovia Firenze – Prato.

La Regione Toscana, la città metropolitana di Firenze e il comune di Campi ritengono infatti Campi Bisenzio come il riferimento baricentro dell’area della piana per la rete dei trasporti, pubblici e privati, l’erogazione di servizi, l’integrazione metropolitana.

2) Le istituzioni si impegneranno a sviluppare un confronto pubblico entro i prossimi mesi sull’attuazione del piano strategico in oggetto. L’intendimento comune è quello di arrivare a sottoscrivere un protocollo di intesa con questi obiettivi.

3) Sullo stadio si prende atto del lavoro importante che sta facendo il sindaco di Firenze per la messa in sicurezza e il restyling dello Stadio Franchi, patrimonio pubblico di rilevante interesse culturale e architettonico, e si ribadisce il sostegno condiviso a questa operazione. Quanto all’ipotesi di uno Stadio a Campi, se e quando la Fiorentina intenderà proseguire su questa strada, le istituzioni si impegnano ad un incontro congiunto con la società per prendere eventualmente in esame un progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal proponente ai sensi della legge sugli stadi cd. “Lotti-Nardella”.