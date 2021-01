Smorzata ogni polemica. Cesare Prandelli in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la squadra calabrese parla apertamente del ruolo in squadra del campione francese e non solo.

La Fiorentina inoltre comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Dalle Mura alla Reggina 1914