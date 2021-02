Fiorentina e Sammontana: partnership fino alla stagione 2022/23

ACF Fiorentina e Sammontana comunicano di aver prolungato l’accordo di partnership fino alla stagione sportiva 2022/23. Quello tra Fiorentina e Sammontana, l’azienda empolese da settant’anni protagonista del mondo del gelato e leader del mercato della pasticceria surgelata, è un connubio che va avanti ormai da più di 25 anni, a dimostrazione dello stretto legame che unisce queste due eccellenze del territorio fiorentino.

Tante le novità di questa collaborazione che nel corso degli anni si è sempre saputa rinnovare sulla base delle nuove opportunità emerse. La partnership prevede infatti l’implementazione di attività digitali congiunte, le quali verranno promosse sia sui canali social che tramite la nuova app ed il rinnovato sito del Club permettendo a Sammontana di rafforzare ulteriormente il rapporto con i tifosi viola attraverso un percorso di storytelling digitale che parte da lontano e arriva fino ai giorni nostri.

Nelle prossime due stagioni sarà inoltre allestita allo Stadio Franchi la Sammontana Lounge, un’area brandizzata dove gli ospiti del Partner viola potranno vivere le partite in un ambiente esclusivo ideale per coniugare la passione per la Fiorentina e le pubbliche relazioni. Il logo Sammontana sarà infine presente su tutti gli strumenti di visibilità presenti allo Stadio Franchi e sui canali ufficiali del Club.

Giuseppe Barone, Direttore Generale di ACF Fiorentina ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che un Partner storico del Club come Sammontana continui a sostenerci ed abbia scelto, nonostante il momento di difficoltà ed incertezza, di prolungare la partnership fino alla stagione 2022/2023. Sammontana è un’eccellenza del nostro territorio e saremo felici di dare nuovo impulso a questa collaborazione sviluppando insieme una serie di iniziative con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più i nostri tifosi.”

Leonardo Bagnoli, Amministratore Delegato di Sammontana ha dichiarato: “Siamo da sempre orgogliosi di associare il nostro nome a quello della Fiorentina, poiché siamo due realtà molto simili: profondamente legate al territorio e ambiziose di valorizzarlo e renderlo più forte.”