Tanti auguri al dottor Andrea Barontini

Andrea Barontini, medico, classe 1944, dal 1978 con vari incarichi medico sociale della Pistoiese, ha in questi giorni, per la precisione, l’8 febbraio, compiuto 50 anni dalla sua Laurea in Medicina conseguita presso l’Università di Pisa, appunto l’8 febbraio del 1971.

Il Dott. Barontini, specializzatosi poi in Reumatologia e Cardiologia, professione quest’ultima eletta a primaria, è stimato e conosciuto in tutta la Provincia per il suo operato e la dedizione alla professione. Il dottore ha mosso i primi passi all’Ospedale del Ceppo; per poi spaziare fra Villa Maria, ambulatori di Cardiologia su tutta la Provincia (stabilmente per anni a Montale, Pistoia, Montecatini, Lamporecchio, San Marcello). Fino all’anno scorso ha prestato servizio presso la Fondazione Turati in Gavinana dove era diventato vero punto di riferimento, dopo moltissimi anni di collaborazione. Ha prestato servizio anche come Medico del carcere presso Santa Caterina in Brana a Pistoia. Andato in pensione nel 2010, fino all’anno scorso ha comunque continuato la libera professione, in ultima sede presso gli ambulatori della Misericordia di Pistoia.

Grande, grandissima passione quella del Calcio, che lo ha visto protagonista come medico sociale, appunto della Pistoiese dal 1978 ad oggi, svolgendo per la società arancione diverse mansioni (negli staff medici del settore giovanile e della prima squadra) fra cui quello attuale di Responsbaile sanitario per la sicurezza delle tribune e degli spalti.

La sua professione, quella di cardiologo, lo ha portato ad essere, e non solo come medico, nel cuore dei suoi pazienti perché sempre disponibile e attento alle necessità e ai problemi dei suoi assistiti. Al dottor Barontini giungano le felicitazioni della Us Pistoiese 1921, di cui il presidente Orazio Ferrari si rende portavoce.