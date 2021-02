Tre reti premiano il secondo tempo della Fiorentina. Gli highlights contro lo Spezia

Un’incursione di Agudelo in apertura è la sintesi di un primo tempo che, oltre al possesso palla degli ospiti, non ha registrato nient’altro. Anzi no, partiamo da un fatto che paradossalmente ha cambiato la partita: l’infortunio, sul finale della prima frazione, di uno dei migliori dei viola, Jack Bonaventura.

Le formazioni

Prandelli, infatti, nella ripresa cambia i protagonisti e la partita diventa un altro film. Entra Castrovilli che, assieme al sorprendente Eysseric, sarà il mattatore del 3-0 finale.

Gli highlights

La cronaca in breve

Dopo i primi 45 minuti di #FiorentinaSpezia volevo scrivere un tweet su cosa avevo visto, ma non avendo visto nulla ne faccio uno inutile come questo primo tempo — Andrea Trapani (@andtrap) February 19, 2021

Insomma, per una volta, i cambi di Cesare Prandelli sono decisivi per un successo prezioso che allontana i fantasmi della zona retrocessione. Lo Spezia – non dimentichiamolo – esce a testa alta, con il rammarico di non aver capitalizzato la supremazia nel primo tempo.

Nella ripresa la Fiorentina segna praticamente subito. Castrovilli recupera una palla prima che esca innecescando un cross con il pallone nei pressi della linea di fondo, Vlahovic deposita in rete con un gesto atletico tutt’altro che facile . L’assistente di Calvarese segnala che il pallone è uscito, il Var lo corregge e il gol viene convalidato. La Fiorentina cambia e, dopo il vantaggio, sfrutta gli spazi lasciati dagli spezzini: prima sfiora il raddoppio con Eysseric lanciato da Vlahovic con bravo Provedel in uscita a bloccare a terra. I padroni di casa segnano ancora: palla dalla sinistra, velo del numero 9, tiro respinto di Eysseric con Castrovilli è il primo ad arrivare e di sinistro mette dentro il raddoppio. Al 75′ ancora Vlahovic chiama al miracolo Provedel dopo un servizio del solito Castrovilli. Lo Spezia crolla, un errore difensivo clamoroso libera Vlahovic che davanti al portiere consegna ad Eysseric la gioia del pallone del 3-0.

Tre gol e tre punti. Ci volevano proprio.