Con la Roma ancora una sconfitta in zona Cesarini, la Fiorentina 4 punti sopra la B

Fiorentina e Roma in campo dalle 20.45 al Franchi. Buon primo tempo dei viola che giocano alla pari contro la Roma e creano occasioni con Vlahovic (assist di Ribery) e con Castrovilli, anticipato da Pau Lopez in uscita. Nel finale di tempo la prima conclusione nello specchio della Roma da parte di Pellegrini sulla quale Dragowski si allunga in tuffo salvando la propria porta.

Nella ripresa subito in vantaggio la Roma con Spinazzola con un tiro al volo sul primo palo. La Fiorentina reagisce e pareggia con una bella manovra in contropiede, la deviazione finale è di Spinazzola che anticipa Venuti sulla riga di porta ma infila la propria rete.

Nel finale, come a Udine, la beffa: mancano sessanta secondi all’ultimo minuto quando Diawara segna trovando un vuoto in area. Inizialmente fischiato il fuorigioco, il VAR convalida mentre il Cagliari vince ancora. La B è a 4 punti, la zona salvezza è caldissima.