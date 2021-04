Iachini dopo l’Atalanta: “Dopo il due a due c’era la sensazione di poterla vincere”

Queste le parole di Iachini dopo Fiorentina-Atalanta: “La partita era su binari equilibrati, poi c’è stato un calcio piazzato che loro sono stati bravi a sfruttare. Nelle singole situazioni non siamo stati fortunati, ma la squadra voleva fare una grande partita; siamo rientrati in campo con lo spirito giusto, aggredendo alti e rischiando poco. Dopo il due a due c’era la sensazione di poterla vincere, poi c’è stato l’episodio del rigore. C’è rammarico, perché in quel momento la squadra era pronta e stavamo cercando di trovare il gol della vittoria”.

Correlati