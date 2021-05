Joe Barone contro la Gazzetta dello Sport: “Ha mortificato gli italoamericani”

Le parole del DG Barone prima di Fiorentina-Napoli: “La Gazzetta dello Sport ha mortificato, disonorato, umiliato tutti gli italoamericani, con il classico stereotipo che noi abbiamo combattuto tutta la nostra vita negli Stati Uniti. Siamo super fieri di essere italiani, e abbiamo portato la nostra cultura ‘Made in Italy’ negli Stati Uniti dal 1800. Ci sono negli Stati Uniti oltre 18 milioni di italoamericani. Rocco Commisso è una persona che si è creata da zero, dal Sud Italia, io sono fiero di essere siciliano, come Rocco lo è di essere calabrese.

Abbiamo portato il nostro ‘Made in Italy’ negli Stati Uniti. Dobbiamo anche considerare tutti gli italoamericani che guardano la Serie A negli USA, anche per questo Rocco Commisso e la Fiorentina hanno fatto molto per promuovere il pacchetto dei diritti TV. Quindi umiliare noi italoamericani qui in Italia, il paese dove siamo nati e di cui andiamo orgogliosi, non è accettabile. Noi italoamericani che siamo andati in America dall’Italia e dal Sud vogliamo essere rispettati“.