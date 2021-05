Pirotecnico derby dell’Appenino, Fiorentina tre volte avanti ma finisce in parità

Cinque minuti dopo la risposta dei felsinei, Orsolini liberato davanti a Dragowski si scontra col portiere, ma non ci pare ci sia fallo. Alla mezzora arriva il gol del Bologna, alla prima vera azione elaborata. Vignato serve Palacio bravissimo a trovarsi da solo davanti al portiere viola per il pareggio. Anche qui forse un errore difensivo. Venuti si fa scappare Palacio centralmente, ma doveva essere di Pezzella.

I rossoblu prendono coraggio, Barrow si trova davanti a Dragowski per il due a uno ma l’estremo difensore è bravo a respingere sul giocatore. Ancora pericoloso il Bologna per vie centrale dove la difesa di Iachini soffre terribilmente i rossoblu, ma nel finale è Bonaventura ad essere pericoloso mettendo di poco alto dal limite dell’area.

La ripresa rivede i ventidue in campo senza variazioni. Salvo anche Ribery che aveva chiuso in sofferenza per un fallo il primo tempo. Poche emozioni nella ripresa, il Bologna prova a giocarla ma non troppo. Al ventesimo, a sorpresa, il gol dei viola. Traversone di Venuti spaccata di Bonaventura , Skorupski in ritardo e palla nell’angolino. Due a uno.

Anche stavolta la gioia dura poco. Vignato ancora protagonista nel servire Palacio che trova l’angolino per il 2-2. La partita Angolo nell’area del portiere, Skorupski ostacolato dal mucchio non la prende, sul secondo palo, Vlahovic anticipa Danilo e infila il gol del terzo vantaggio viola.