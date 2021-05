La sconfitte delle streghe contro il Cagliari porta la Fiorentina a + 7 dal terzultimo posto a tre giornate dalla fine grazie alla vittoria di ieri sera contro la Lazio.

Infatti, il Cagliari ottiene una vittoria importantissima al Vigorito contro il Benevento per 3-1 per tutta la zona salvezza. Lykogiannis sblocca il match, il pari giallorosso è di Lapadula, la decidono Pavoletti e Joao Pedro. Il Toro sfiora il successo a Verona e si accontenta del pari. Succede tutto nel finale: segna Vojvoda, pareggia Dimarco. Punti Champions per l’Atalanta che al Tardini stordisce il Parma 5-2.

Mercoledì sera la Fiorentina potrebbe essere già salva, intanto. Vediamo come

LA FIORENTINA E’ SALVA MATEMATICAMENTE SE…

Se il Benevento perde mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta a prescindere dal risultato dei viola.

Se il Benevento pareggia mercoledì a Bergamo e la Fiorentina pareggia a Cagliari

Se il Benevento vince e la Fiorentina vince a Cagliari.

Cosa succede se il Benevento perde a Bergamo e la Fiorentina perde a Cagliari?

Potrebbe arrivare comunque la salvezza, anche se esiste un caso limite: nel caso del pari tra Atalanta e Benevento e sconfitta dei viola, il vantaggio scenderebbe a +6 con i viola in vantaggio negli scontri diretti. Unico caso limite arrivo a 2+ e relativa classifica avulsa con una terza squadra che potrebbe cambiare la classifica stessa. Si consideri che, potenzialmente, la Fiorentina potrebbe avere gli scontri diretti negativi solo contro il Cagliari.