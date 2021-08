Bene il gioco, male il risultato nella prima dei viola a Roma

La Roma vince contro la Fiorentina alla prima di Campionato per 3-1 trascinata da una doppietta di Veretout.

Non mancano però le amarezze per i tifosi viola che, nonostante il risultato abbastanza netto, hanno visto la squadra lottare anche in 10 contro 11 per larghi tratti della gara. Infatti, nonostante il punteggio, si è vista una buona Fiorentina. Che ha reagito all’uomo in meno andando a prendersi il pari momentaneo con Milenkovic e dando parecchio fastidio alla difesa giallorossa. Forse non meritava questo passivo, ma la Roma che si è ritrovata davanti è stata cinica e determinata. Perfino troppo, a partire da Veretout.

All’Olimpico è subito protagonista Abraham, lanciato titolare a sorpresa ma decisivo: al 17′ causa l’espulsione di Dragowski (quanti dubbi sul rosso!), poi serve l’assist del vantaggio a Mkhitaryan. Dopo l’intervallo rosso anche a Zaniolo e pari di Milenkovic, ma l’ex Chelsea è scatenato: traversa e assist del 2-1 per Veretout, che fa doppietta al 79′.

