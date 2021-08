Fiorentina ed Espanyol per beneficenza, ai rigori vincono i viola

In campo al Franchi, Fiorentina ed Espanyol davanti a 3.000 spettatori, ovvero la capienza massima consentita dalle regole anti Covid-19.

Al minuto 13′ il ricordo di Astori al 21′ quello di Jarque, l’impegno di tutti perché tragedie del genere non succedano più grazie alla formazione e all’aiuto di tutti non solo del comparto sanitario. Questo l’intento della partita.

Sul campo Fiorentina con la nuova maglia, subito molto combattiva. Occasioni per Saponara e Bonaventura, salvate da Diego Lopez e dalla difesa catalana.

Nella ripresa destro di Vlahovic fuori di poco al 20′, Dragowski sul fronte opposto respinge una punizione di Embarba. Finisce 0-0 si va ai rigori. Fiorentina perfetta con goal di Vlahovic, Sottil, Saponara e Bonaventura, fatali gli errori Embarba e Merida (sul quale Drago vola a respingere intuendo l’angolo).

