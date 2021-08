ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per la partita di Coppa Italia, Fiorentina – Cosenza, in programma allo stadio Franchi venerdì 13 agosto alle ore 21:00 sono in vendita libera da dalle ore 15:01 di oggi fino all’inizio della gara o fino al termine dei posti disponibili.

Riassumiamo come seguire l’esordio ufficiale di Vincenzo Italiano in viola.

Fiorentina – Cosenza in TV

Il match tra Fiorentina e Cosenza, in programma venerdì 13 agosto, con fischio d’inizio alle ore 21:00, sarà trasmesso in chiaro da Mediaset su Italia 1.

Come e dove acquistare i biglietti per lo stadio

L’ingresso sarà concesso soltanto ai possessori di Green Pass COVID-19 (ottenuto tramite: avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 giorni; certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti l’evento; risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento). Sono esclusi dall’obbligo di Green Pass i minori di 12 anni ed i possessori di adeguata certificazione medica di esclusione dalla campagna vaccinale.

I controlli potrebbero richiedere molto tempo, l’invito è, quindi, quello di presentarsi ai varchi di accesso almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Per tutte le altre info e l’acquisto dei titoli di accesso clicca qui: https://bit.ly/Tickets_FiorentinaVsCosenza