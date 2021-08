Ultimo allenamento del ritiro, Bencardino: “Lavoro ottimale”

Il Siena ha tenuto questa mattina sul campo di Borgo a Buggiano l’ultimo allenamento del ritiro di preparazione. La squadra, prima agli ordini di Sandro Bencardino, ha svolto una seduta defaticante per chi ha giocato ieri e atletica per i calciatori che si sono aggregati da pochi giorni nel gruppo. Subito dopo mister Gilardino ha fatto svolgere un lavoro tecnico sul campo mentre l’allenatore dei portieri Cancarini ha impegnato gli estremi difensori in esercitazioni funzionali e tattiche. Intorno alle 11 il rompete le righe ed il ritorno a casa di giocatori e staff tecnico per il fine settimana. Tutta la squadra si ritroverà a Siena lunedì mattina per iniziare nel pomeriggio gli allenamenti che porteranno prima alla Coppa Italia del 21 agosto contro la Fermana e poi all’esordio in campionato in serie C contro la Vis Pesaro.

Bencardino ed il collaboratore Enrico Babucci hanno fatto il punto al termine del ritiro: “Sono state settimane molte importanti sia sotto l’aspetto atletico sia sotto quello umano. Noi adesso abbiamo l’obiettivo di far raggiungere il miglior equilibrio fisico e performance di ogni singolo giocatore, soprattutto alla luce dell’ammissione alla serie C. Ma ci riteniamo molto soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi. Importantissima, inoltre, la collaborazione con le Terme Redi”.

Tutto il Siena Calcio ha ringraziato con una cena la società del Borgo a Buggiano, la dirigenza calcistica, l’amministrazione comunale di Montecatini, le Terme ed il personale dell’hotel Panoramic per lo splendido soggiorno dando l’arrivederci al prossimo anno.

