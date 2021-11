Rimonta in zona Cesarini, sorride l’Empoli mentre la Fiorentina getta il derby

Al minuto 87 neanche il più ottimista dei tifosi azzurri avrebbe pensato di vincere il derby contro la Fiorentina. I viola, meritatamente avanti, però si specchiano e negli ultimi tre minuti pagano due disattenzioni nel modo peggiore. Sia chiaro, l’Empoli non ha rubato niente, anzi, ha saputo monetizzare al meglio quanto creato.

Gli errori faranno infuriare Italiano che invece della prova di maturità ha visto una involuzione sulla concentrazione difensiva proprio quando era a un passo una vittoria fondamentale per le ambizioni del presidente Commisso, già in tribuna a poche ore dal suo arrivo.

La cronaca è abbastanza lineare. I viola tengono il pallino del gioco mentre i padroni giocano di rimessa. Una traversa, diverse occasioni, ma il primo tempo non si sblocca dallo 0-0. Nella ripresa è Vlahovic a dare il via al suo gol, l’azione del vantaggio viola è una triangolazione tutta nata dalla testa e dai piedi del serbo.

Potrebbe arrivare il 2-0 in almeno altre due occasioni, ma le realizzano gli azzurri. Traversone di Bajrami, Terracciano in uscita non riesce ad allontanare, il pallone finisce sui piedi di Bandinelli che insacca a porta sguarnita. Non si fa in tempo a vedere il pari che arriva il gol della rimonta completa con la rete di Pinamonti. Bajrami mette al centro, Pinamonti anticipa Odriozola e con freddezza batte Terracciano. Empoli festeggia, Firenze si ferma sul più bello.