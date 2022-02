Calciomercato Fiorentina, esplode la delusione di Rocco Commisso

Sul sito ufficiale della squadra è arrivata l’intervista integrale al Presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Rocco Commisso: “Sono amareggiato e deluso, devo fermarmi a riflettere”

“E’ stata una buonissima operazione. Avevamo capito bene il suo piano. Era quello di andare via a parametro zero. Dusan si arruffianava i tifosi ma i suoi agenti sono stati bugiardi e disonesti. Volevano farsi ricchi sulla mia pelle?”

Insomma, dice il presidente “era a chiaro a tutti che Vlahovic avesse un ‘deal’ con qualcuno: ha detto di no a tutte le offerte. Voleva rimanere fino alla scadenza e rovinare la Fiorentina”.

Ma l’incipit è il passaggio più duro verso la città e i tifosi: “Ho messo da subito tutta la mia energia e disponibilità economica dopo aver comprato la Fiorentina. E non mi sono mai tirato indietro. Ma la cattiveria e le offese che ci sono state in questi giorni non sono giuste, non posso accettarle. Devo riflettere”.