Poker Udinese al Franchi, Fiorentina è crisi

Viola battuti in casa dall’Udinese che sfrutta tutte le occasioni in contropiede e ripartenza, ed esce con quattro reti dal Franchi. Non bastano 14 angoli battuti dai viola o il 75% di possesso palla a far cadere la porta di Silvestri che para tutto, su Piatek e Nico Gonzalez in particolare.

Il goal di Marì dopo 12′ scombina la sfida con la squadra di Cioffi che si può chiudere e ripartire e trova il raddoppio con Deulofeu. A tempo scaduto con i viola alla ricerca della rete i due contropiedi di Walace e Udogie rendono molto pesante il passivo.

Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato nel post-partita della gara contro l’Udinese, persa malamente dai viola per 0-4. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del club: “Partita davvero strana. Dopo due tiri che hanno fatto loro eravamo 0-2. Noi abbiamo avuto tante occasioni, oggi la porta sembrava chiusa. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto chances per riaprirla, poi invece siamo andati addirittura sotto 4-0. Fa male come risultato ma non c’è tempo di piangere, da domani bisogna ripartire. Durante un arco della stagione tutte le squadre hanno un calo fisiologico. Purtroppo per noi è capitato in un momento cruciale, dove i punti sembrano più importanti. C’è però da rimboccarsi le maniche e ripartire”.