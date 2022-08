La Fiorentina vince ma concede il gol della speranza al Twente

Un tiro, un gol. Il Twente può festeggiare specie dopo i primi 45 minuti in cui è stato messo all’angolo dai viola che però, come contro la Cremonese, giocano un secondo tempo sotto tono e fanno segnare gli olandesi nell’unica azione concreta di tutta la partita.

Un vero peccato, specie perché un risultato più rotondo avrebbe regalato un ritorno sicuramente più tranquillo di quello che aspetta i ragazzi di Italiano.

Fiorentina – Twente 2-1, gli highlights

Come detto la Fiorentina che gioca un grandissimo primo tempo annientando la resistenza del Twente. Già al 2’ viola in vantaggio con un colpo di testa di Nico Gonzalez su assist di Biraghi. La squadra di Italiano crea e chiude la prima frazione sul 2-0 con il raddoppio di Cabral. Nella ripresa, il Twente cambia volto e trova la rete con il neo entrato Cerny.

La gara si chiude sul 2-1, tutto da decidere in terra d’Olanda, come ricorda Italiano: “Non sono masochista, mettiamo subito le cose in chiaro. Non esiste di non continuare come nel primo tempo, poi purtroppo ci sono gli avversari, che sono alla quinta partita ufficiale e non alla seconda. Tiravano palle alte sulla linea difensiva e non ci facevano costruire, non abbiamo creato con qualità come nel primo tempo e abbiamo abbassato la qualità del gioco. Purtroppo mi devo mettere il cuore in pace: qui a Firenze ogni tiro in porta che subiamo è gol. Non so se fosse fuorigioco… Però siamo passati da un primo tempo fantastico a un secondo normale. Non ci voleva quel gol, non meritavamo di subirlo, ma l’approccio è stato fantastico e questo risultato tiene viva partita e concentrazione. Ce la giocheremo settimana prossima“.

Tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (86′ Dodò), Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan (61′ Mandragora); Nico Gonzalez (86′ Koumé), Cabral (69′ Jovic), Sottil (61′ Ikoné). All. Italiano



TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezelo (46′ Hilgers), Smal; Zerrouki (90′ Stejn), Vlap; Sadilek, Rots (46′ Cerny), Misidjan (76′ Tzolis); Van Wolfswinkel. All. Jans

Reti: 1‘ Gonzalez 31′ Cabral, 65′ Cerny

Ammoniti: Smal, Milenkovic, Propper, Vlap, Amrabat