Fiorentina-Twente, i viola in diretta TV: tutti i canali dove vederla

Stasera, ore 21, si gioca la gara d’andata del play-off di Conference League tra Fiorentina e Twente.

Il ritorno in Europa dei viola, a cinque anni di distanza, verrà trasmesso in diretta televisiva con varie possibilità per vedere la partita in chiaro e a pagamento. Andiamo in ordine.



La partita valida per l’andata dei preliminari di Conference League si gioca all’Artemio Franchi con calcio d’inizio alle 21.

Dove vedere Fiorentina-Twente in televisione

L’incontro trasmesso in tv:

diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre);

su TV8 (canale 8 del digitale terrestre); SKY (a pagamento) su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (in streaming anche su SkyGo per gli abbonati)

su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (in streaming anche su SkyGo per gli abbonati) NOW TV (a pagamento) in streaming

(a pagamento) in streaming DAZN in streaming

Complici i diritti TV che si sono assicurati sia SKY che DAZN quindi la copertura sarà molto ampia tra le due piattaforme. La vera novità, apprezzatissima, è il ritorno della Fiorentina in chiaro su una tv nazionale per una partita in una competizione europea.

Biglietti stadio

