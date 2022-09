Un’altra notte da incubi, i viola crollano a Istanbul

Insomma, un’altra sconfitta pesante per il morale e le certezze degli uomini di Italiano.

Come di consueto i viola sono risultato incapaci di impensierire il portiere avversario tranne per una conclusione di Saponara. A sbloccarla è Gürler, autore di una doppietta, sfruttando prima una carambola su calcio d’angolo con la palla tra le gambe del portiere e poi di un grossolano errore di Gollini che inizia a palleggiare al limite dell’area una brutta palla data da Venuti indietro. A spegnere le ultime speranze viola, rimasti in 10 per il doppio giallo di Ikoné, è il contropiede di Tuoré nel finale. Anche qui con tante incertezze. Che disastro.