Alla Fiorentina va tutto male, rimonta fino al 3-3 e perde all’ultimo secondo

L’Inter vince quando non ci credeva più nessuno, nemmeno l’autore del gol vittoria probabilmente.

La questione classifica va risolta quanto prima, questo intanto il primo messaggio per i viola.

Partiamo dalla fine, quando tutto sembrava finito: pareggio della Fiorentina all’ultimo minuto, con un calcio d’angolo su cui Milenkovic fa ottima sponda e Jovic battezza in rete con una splendida girata al volo. Tutto finito? Forse.

Finale di gara pazzesco, quinto e ultimo minuto di recupero con Venuti che prova a spazzare il pallone e colpisce il centrocampista armeno, il rimpallo finisce in porta. 3-4. Ma cosa era successo prima? Partenza lanciata dei nerazzurri che dopo 2′ segnano con Barella. Il raddoppio arriva con Lautaro al 15′. Nel finale di primo tempo Cabral accorcia su rigore. A inizio ripresa arriva il pari di Ikoné ma Lautaro trasforma il rigore del 3-2.

Polemiche arbitrali

Non più tardi di qualche giorno fa Valeri aveva ammesso di aver preso una cantonata quando era al Var durante Atalanta-Milan, che fu arbitrata da Maresca. Non aveva visto un intervento da “rosso” di Hateboer su Leao che meritava l’espulsione diretta. Stavolta da arbitro, in Fiorentina-Inter, è incappato in un’altra serata no al Franchi al termine di una partita accesissima e caratterizzata da numerosi episodi dubbi.