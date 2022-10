La società US Pistoiese comunica che prima di Pistoiese – Forlì, partita in programma allo Stadio Melani domenica 23 ottobre alle ore 15.00, verrà effettuato un minuto di raccoglimento in memoria di Davide Gavazzi. Gli arancioni giocheranno altresì con il lutto al braccio.

